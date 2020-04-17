فرنسا: الوسط الفني ينعي المغني كريستوف الذي رحل بعد صراع مع مرض رئوي

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المغني كريستوف في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، باريس، فرنسا

توفي المغني الفرنسي كريستوف عن 74 عاما ليل الخميس-الجمعة بعد معاناته من مرض النفاخ الرئوي الذي يؤدي إلى قصور تنفسي، وفق ما قالت زوجته فيرونيك فيفيلاكوا. وقد حقق الفنان شهرة واسعة عقب إطلاقه أغنية "ألين" التي حققت نجاحا كبيرا عام 1965 ليواصل مسيرته الطويلة في الأغنية الفرنسية.

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ذكرت عائلة المغني الفرنسي كريستوف أنه توفي ليل الخميس-الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناته من النفاخ الرئوي المزمن الذي يؤدي إلى قصور تنفسي.

ونقل كريستوف واسمه الحقيقي دانيال بيفيلاكوا إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة في 26 آذار/مارس في مستشفى في باريس قبل نقله إلى بريست (غرب).

"رحل كريستوف"

وكتبت زوجته وابنته لوسي في بيان "رحل كريستوف. رغم تفاني الفرق الطبية بلا كلل، فقد خارت قواه".

ولم تذكر زوجته في بياناتها الصحافية إصابة المغني بكوفيد-19، وعندما سئلت خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية عما إذا كان مصابا بفيروس كورونا أصرت على أنه توفي جراء "انتفاخ الرئة".

وغرد كاتب الأغاني الفرنسي جان ميشال جار الذي تعاون مع كريستوف في ألبومين رئيسيين ضما أغنيتي "لي بارادي بيردو" في العام 1973 و"لي مو بلو" في العام 1974 على تويتر مقطعا من الأغنية الاخيرة التي تحكي عن الحزن والفراق.

Christophe tu es parti ce soir .. et ce soir ce sont les Paradis perdus.. on pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es.. #christophe #le dernier des Bevilacqua — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 16, 2020

وأفادت اليومية الفرنسية "لو باريزيان" عقب إدخال كريستوف إلى المستشفى بأنه مصاب بالفيروس، وهو ما لم يؤكده مدير أعمال المغني.

وقد حقق الفنان نجاحا خصوصا بعد إطلاقه أغنية "ألين" في 1965 ليواصل مسيرته الطويلة والغنية في الأغنية الفرنسية.

وأثار إعلان دخوله المستشفى ثم نقله إلى بريست رد فعل واسع في عالم الفن على وسائل التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب

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