فرنسا: 761 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة الإجمالية للوفيات تبلغ 18681

مريض مصاب بفيروس كورونا محاط بطاقم طبي قبل نقله بطائرة هليكوبترمن مستشفى جامعة ستراسبورغ إلى بفورتسهايم في ألمانيا مع استمرار تفشي فيروس كورونا، في فرنسا، 24 مارس/ آذار 2020.

توفي 761 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفاد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الاجتماعية ودور المسنين 18681. وقال سالمون إن انخفاض عدد المصابين والخاضعين للعناية الفائقة "بطيء ولكنه منتظم".

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سجلت فرنسا 761 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع إلى 18681 الحصيلة الإجمالية للوفيات، وفق مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وأعلن سالومون الجمعة أن عدد الأشخاص المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 18681 مع احتساب الوفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية.

ولليوم الثالث على التوالي، انخفض عدد المصابين في المستشفيات بـ115، كما عدد الخاضعين إلى العناية الفائقة الذي تراجع بـ221. وأشار إلى أن هذا الانخفاض "بطيئ ولكنه منتظم".

وأضاف "إننا بمستوى استثنائي على صعيد الحاجات إلى خدمات الإنعاش".

وقال إنه بتطبيق تدابير الحجر المنزلي "تمكنا من كبح هذا الوباء بشدة"، مؤكدا أن "الفرنسيين حدّوا بشكل كبير الموجة الأولى، يجب أن يعوا ذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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