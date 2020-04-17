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فيروس كورونا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب الجائحة

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الشرق الأوسط في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
الشرق الأوسط في مواجهة جائحة فيروس كورونا. © صورة من شاشة فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ثمين الخيطان تابِع

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منطقة الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وخصت اللجنة اليمن وسوريا والعراق والأردن ولبنان وقطاع غزة، حيث "ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في حال لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان"، وفقا لما ذكره المدير الإقليمي لمنطقة الشرقي الأدنى والأوسط. ووفقا لإحصاءات اللجنة الدولية، هناك 40 مليون شخص في اليمن وسوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما تعاني معظم الدول المذكورة من نقص في الكهرباء والمياه.

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