إمارة موناكو توزع كمامات على سكانها للوقاية من فيروس كورونا

سباق فورمولا وان، حلبة موناكو، مونت كارلو، 26 مايو 2019

أعلنت حكومة موناكو الخميس أنها "ستوزع كمامات مجانية على جميع السكان" لمكافحة فيروس كورونا والاستعداد لرفع تدابير الإغلاق في المستقبل. وتخطط سلطات موناكو لتوزيع كمامتين قابلتين للغسيل وإعادة الاستخدام خلال شهر على كل من السكان البالغ عددهم 38 ألف نسمة.

إعلان اقرأ المزيد

استعدادا لرفع تدابير الحجر الصحي وبهدف مجابهة فيروس كورونا، أعلنت حكومة موناكو الخميس أنها "ستوزع "كماماتين طبيتين قابلتين للغسل والاستخدام لمدة شهر على جميع السكان".

ومن المفترض أن يبدأ توزيعها الجمعة للأشخاص الذين يبلغون أكثر من 65 عاما، ثم ستوزع للآخرين عن طريق البريد. ويبلغ عدد سكان موناكو 38 ألف نسمة.

وتعترف الحكومة التي مددت فترة الإغلاق السبت حتى الرابع من مايو/أيار، بضرورة التعامل "مثل معظم البلدان" مع الصعوبات التي تواجه عمليات توريد الكمامات، لكنها أكدت أن القطاعات في الوقت الراهن "آمنة وأن مخزون مضمون (...)".

أقنعة محلية الصنع

ويتم إنتاج جزء من الكمامات محليا وستحصل على جزء آخر منها من إيطاليا. وستكون الشركات قادرة على تزويد موظفيها بكمامات جراحية ذات استخدام واحد ستحصل عليها "بسعر الكلفة"، وفق ما تعهدت الحكومة.

ويندرج توزيع الكمامات في إطار "المعايير التي يجب أن تستوفيها الإمارة للبحث في المرحلة التالية للعزل"، مع اختبارات من المفترض "القيام بها على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة"، إضافة إلى التتبع الرقمي.

ولم يعلن الخميس عن أي إصابة بكورونا في موناكو حيث لا يزال عدد الوفيات ثلاثة بمن فيهم مقيم يبلغ من العمر 72 عاما، بين 93 إصابة. وقد شفي 15 شخصا وما زال ثمانية آخرون في المستشفى من بينهم اثنان في العناية المركزة.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك