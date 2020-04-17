نادي بايرن ميونيخ يعاقب كومان لعدم استخدامه سيارة "آودي" لحضور التمارين

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أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي بايرن ميونيخ عاقب لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان لأنه لم يستخدم سيارة "آودي" للذهاب لتمارينه الأخيرة. وشركة السيارات هذه هي الراعي الرسمي للفريق. ووفق المصدر نفسه، اعتذر اللاعب الدولي الفرنسي من النادي ومن "آودي" وقال إنه استخدم سيارة أخرى بسبب "تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي".

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على خلفية عدم استخدامه لسيارة "آودي" خلال تنقله للقيام بتمارينه الأخيرة، عاقب نادي بايرن ميونيخ لاعب وسطه الفرنسي كينغسلي كومان، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" المحلية. و"آودي" هي الراعي الرسمي لفريق ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني في كرة القدم.

ويتعين على لاعبي النادي البافاري الحضورإلى التمارين بسيارات آودي، صاحب حصة بنسبة 8,33% في النادي.

لكن كومان (23 عاما) فضل سيارة ماكلارين 570 سبايدر المترفة، فتعرض لعقوبة على غرار زميليه نيكلاس زوله والبرازيلي فيليب كوتينيو وأيضا المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش الذي دفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو في وقت سابق.

قال الدولي الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية "أعتذر من النادي ومن آودي لعدم الحضور إلى التمارين بسيارة الشركة. يعود السبب إلى تحطم المرآة الجانبية في سيارة آودي التابعة لي".

ويتعين على لاعب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق أن يقوم بحصة من التوقيعات للمعجبين في مصنع "آودي" في إينغولشتات.

وكانت الأندية الألمانية قد عادت إلى التمارين في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي، بعد تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعقد رابطة الدوري "دي أف أل" في 23 نيسان/أبريل الحالي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع ممثلين للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لبحث إمكانية معاودة المباريات مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها منتصف آذار/مارس الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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