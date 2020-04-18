إسرائيل تخفف بعض تدابير الحجر

احمد غرابلي ا ف ب/ارشيف

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القدس (أ ف ب)

قررت الحكومة الإسرائيلية تخفيف بعض الاجراءات الصارمة التي تم إقرارها لكبح انتشار كوفيد-19، لكنها تجنبت اعتبار ذلك خطوة أولى لإنهاء الحجر.

في خطاب متلفز، تحدث رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عن الخطوط العريضة لخطة "مسؤولة وتدريجية" تسمح باستئناف بعض العمال لنشاطهم.

ووعد نتانياهو أيضا بإعادة فتح بعض الشوارع التجارية الكبرى والمدارس الخاصة بالأطفال ذوي الحاجات التعليمية الخاصة، على أن لا تتجاوز مجموعات الدراسة أكثر من ثلاثة تلاميذ.

ويدخل تخفيف التدابير حيز التنفيذ يوم الأحد، أول أيام الأسبوع في البلاد.

وأعلنت إسرائيل أول إصابة بكوفيد-19 يوم 21 شباط/فبراير، وارتفع العدد ليبلغ 13107 حالة بينها 158 وفاة.

تشير الأرقام الرسمية إلى تعافي أكثر من 3 آلاف مريض أودعوا المستشفيات، كما انخفض عدد الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة.

وحذر نتانياهو أنه ستتم إعادة فرض تدابير الحجر الصارمة في حال ارتفع عدد الإصابات مجددا، قائلا "في حال لاحظنا تواصل التحسن خلال الأسبوعين القادمين، سنخفف أكثر" القيود، لكن "إذا ارتفعت الحالات، سنضطر إلى التراجع عن التخفيف".

من جهته، قال المدير العام لوزارة المالية شاي باباد إن "من المهم الإشارة إلى أن ذلك ليس بداية استراتيجية خروج (من الحجر)، لسنا بصدد العودة إلى الوضع الطبيعي".

ولمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أقرت الحكومة حجرا على السكان وأغلقت المدارس ودور العبادة والأماكن الترفيهية، كما منعت ابتعاد الناس أكثر من 100 متر عن مساكنهم إلاّ للذهاب إلى العمل في حال كان ذلك ضروريا، أو للتزود بالطعام أو الذهاب إلى المستشفيات والصيدليات. وفرض أيضا ارتداء كمامات وقائية. وقال نتانياهو إن تخفيف الاجراءات يشمل أيضا الصلاة في الهواء الطلق، شرط ألا تشمل أكثر من 10 مشاركين وأن يبقوا مسافة مترين بين كل منهم ويضعوا كمامات.

© 2020 AFP