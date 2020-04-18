الرئيس التونسي يقرر تمديد الحجر الصحي للمرة الثانية منذ ظهور وباء كورونا في البلاد
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قال بيان للرئاسة التونسية الجمعة إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحجر الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسيتم الإعلان في وقت لاحق على تحديد تواريخ فترة الحجر الصحي المقررة من قبل الحكومة والتي تعتبر الثانية منذ بدء تفشي الفيروس. وسجلت تونس 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة جراء الفيروس.
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قرر الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد الحجر الصحي المفروض حاليا في البلاد بهدف كبح تفشي فيروس كورونا بينما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد.
وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد مع إعلان البلاد 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة.
فرانس24/ رويترز
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