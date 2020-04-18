الرئيس التونسي يقرر تمديد الحجر الصحي للمرة الثانية منذ ظهور وباء كورونا في البلاد

جادة الحبيب بورقيبة وسط مدينة تونس، تونس، 22 مارس/ آذار 2020. © رويترز

قال بيان للرئاسة التونسية الجمعة إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحجر الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسيتم الإعلان في وقت لاحق على تحديد تواريخ فترة الحجر الصحي المقررة من قبل الحكومة والتي تعتبر الثانية منذ بدء تفشي الفيروس. وسجلت تونس 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة جراء الفيروس.