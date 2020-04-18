الولايات المتحدة: إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ700 ألف وترامب يدعو إلى "تحرير" ولايات يحكمها ديمقراطيون

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في 17 أبريل/ نيسان 2020

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ700 ألف إصابة ووصلت حصيلة الوفيات إلى 36 ألف و773 حالة في البلد الأكثر تأثرا حاليا بالجائحة. كما أثار اقتراح دونالد ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي توترا بينه وبين الديمقراطيين من حكام الولايات الذي دعا، عبر حسابه على تويتر، إلى "تحريرها". وعلى الرغم من الحصيلة الثقيلة التي تكبدتها بلاده جراء الجائحة إلا أن الرئيس الأمريكي يأمل في استئناف حملته للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب تفشي الوباء في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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سجلت الولايات المتحدة، التي أصبحت منذ نهاية مارس/ آذار البلد الأكثر تأثرا بفيروس كورونا في العالم، 700,282 إصابة بكوفيد-19 و36,773 وفاة وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. واستنادا إلى أرقام الجامعة سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.

تغريدات ترامب تثير حالة من التوتر بينه وبين حكام الولايات الديمقراطيين

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يأمل في استئناف حملته للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار الفيروس، الجمعة إلى "تحرير" ثلاث ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون.

وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر "حرروا مينيسوتا!"، "حرروا ميشيغان!" و"حرروا فرجينيا!".

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

LIBERATE MINNESOTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم. وفي ميشيغان هناك زهاء 2000 وفاة، فضلا عن 208 وفيات في فرجينيا، و87 في مينيسوتا.

وفي هذه الولايات، خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجا على الحجر ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد.

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"حروب على تويتر"

من جهته قال حاكم فرجينيا رالف نورثام إنه "ليس لديه وقت للانخراط بحروب على تويتر". وأضاف أمام صحافيين "فريقي وانا نخوض حربًا بيولوجية" ضد فيروس كورونا. أما حاكم مينيسوتا تيم وولز فقال ان "مسؤوليته الأولى" تتمثل في حماية السكان. وقال انه اذا كان ممكنا "العودة إلى العمل غدًا، فهذا بالضبط ما سنفعله".

بدوره عبر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب لأنه قال إنها تشجع على "أعمال خطرة وغير قانونية". وقال "إنّه يُعرّض ملايين الناس لخطر الاصابة بكوفيد-19. إن (..) دعواته إلى +تحرير+ ولايات قد تؤدي الى اعمال عنف".

فرانس24/ أ ف ب

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