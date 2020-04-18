جائزة تحمل اسم أسطورة "إن بي إيه" كوبي براينت وابنته لدعم كرة السلة للسيدات

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أطلقت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفات جائزة تحمل اسم أسطورة "إن بي إيه" كوبي براينت وابنته جيجي، وستخصص سنويا بدءا من 2021 لمكافأة كل من يدعم تطوير كرة السلة للسيدات. وكان كوبي قضى وابنته في حادث تحطم طائرة هيليكوبتر أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة للمحترفات الجمعة بأنها ستخصص سنويا اعتبارا من عام 2021 جائزة تحمل اسم كوبي وجيجي براينت من أجل مكافأة الأشخاص الذين يروجون لتطوير كرة السلة للسيدات.

وذكرت الرابطة في بيان "الكأس التي ستحمل اسم كوبي وجيجي براينت ستكافىء الأفراد أو مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بمساهمات لافتة، لترويج وتطوير كرة السلة للسيدات على جميع المستويات".

وأشارت الرابطة إلى أن فانيسا زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت الذي قضى مع ابنته جيانا في حادث طائرة هيليكوبتر أواخر يناير/كانون الثاني الماضي "سيكون لها دور أساسي لتحديد الفائزين" بهذه الجائزة.

The WNBA pays tribute to the lives of Alyssa Altobelli, Gianna Bryant and Payton Chester by selecting them as honorary draftees in the #WNBADraft 2020. pic.twitter.com/AqpZnc4xfo — WNBA (@WNBA) April 17, 2020

كما أفادت الرابطة بأنه "ستقوم (فانيسا) بتسليم الكأس سنويا على هامش نهاية أسبوع مباراة كل النجوم التي تجمع أبرز نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وتقام خلال شهر فبراير/شباط من كل عام.

وأشارت رئيسة رابطة كرة السلة للمحترفات كاتي إنغلبرت إلى أن "كوبي كان أحد الأشخاص الذين دعموا بقوة كرة السلة للسيدات وكانت جيانا تشاطره شغفه في رياضتنا". مضيفة "هذه الكأس هي مبادرة تكريمية لهما وستشكل صدى لتصميم كوبي على تكوين جيل جديد من اللاعبات، الترويج لرياضتنا ورد الجميل لما منحته إياه عائلة كرة السلة".

“The Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award will honor their legacy and reflect Kobe’s commitment to mentoring the next generation of players, promoting the game and giving back to the community.” - WNBA Commissioner @CathyEngelbert



Full release: https://t.co/Kx54ueyKZw — WNBA (@WNBA) April 18, 2020

وكانت جيانا التي تحمل لقب "جيجي" تريد أن تصبح لاعبة محترفة في الدوري الأمريكي للسيدات وكانت دائما ما ترافق والدها الفائز بالدوري الأمريكي خمس مرات في صفوف "لوس أنجلس ليكرز" لمتابعة مباريات في كرة السلة للرجال والسيدات وتتدرب إلى جانبه في قاعة التمارين في منزلهم الفاخر كما كان يشرف على تدريب فريق مدرستها.

فرانس24/ أ ف ب

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