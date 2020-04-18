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رمضان بلا تراويح ولا تجمعات.. منظمة الصحة العالمية تنشر توصياتها لدول العالم الإسلامي

رجل يرتدي قناعا طبيا أمام متجر لبيع نظر فوانيس رمضان، قبل شهر رمضان المبارك في الخيامية، شارع في القاهرة القديمة، مصر 16 أبريل/ نيسان 2020. © رويترز

مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي ينتظره المسلمون كل عام بفارغ الصبر والذي من المتوقع أن تبدأ أول أيامه الجمعة المقبلة، نشرت منظمة الصحة العالمية توصيات لدول العالم الإسلامي خلال الشهر الفضيل بهدف إعادة النظر في أي احتفالات دينية جماعية. واستجابت السعودية لتوصيات المنظمة، فصرح مفتي المملكة أن صلاة التراويح وصلاة العيد سيقاما في المنزل. بينما تجاهلت باكستان التوصيات وأعادت الجمعة فتح أبواب مساجدها أمام المصلين. وفي مالي، توافد المصلون على المساجد لأداء صلاة الجمعة في إشارة إلى احتمالية إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان.