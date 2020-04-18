فرنسا: 642 وفاة بفيروس كورونا وسط انخفاض مستمر لعدد الحالات في المستشفيات

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا السبت تسجيل 642 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إلى 19323 إجمالي عدد الضحايا. في المقابل، تراجع عدد الأشخاص الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات لليوم الرابع تواليا.

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سجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19323 حالة، مما يجعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم، لكن عدد الأشخاص في المستشفيات انخفض لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت هيئة الصحة العامة في البلاد في بيان إن إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833، وهو أقل عدد منذ 31 مارس/آذار.

وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس/آذار في إطار جهود لاحتواء المرض، تم تمديدها حتى 11 مايو/أيار.

فرانس24/ رويترز

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