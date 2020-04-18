بريطانيا: الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 15 ألفا وعدد الإصابات في ارتفاع مستمر

أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت تسجيل 888 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، ما يرفع إلى 15 ألفا و464 الحصيلة الإجمالية للوفيات في ربوع المملكة. هذا وبلغ عدد المصابين بالفيروس 114 ألفا و217 في زيادة بلغت 5526 عن الجمعة.

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أحصت المملكة المتحدة السبت 888 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و464.

ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي أعلنتها وزارة الصحة وبلغت 847 وفاة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 114 ألفا و217 في زيادة بلغت 5526 عن الجمعة.

والأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات، الأمر الذي عرضها للانتقاد لأنها لا تتضمن الوفيات في دور المسنين أو في المنازل.

وأحصى مكتب الإحصاءات الوطنية الذي ينشر عدد الوفيات في شكل أكثر شمولا ولكن مع فارق عشرة أيام، 217 وفاة مرتبطة بالوباء في الثالث من أبريل/نيسان في دور المسنين في انكلترا وويلز، وفق آخر تعداد أسبوعي له.

لكن منظمة "كير انغلند" التي تمثل دور مسنين مستقلة اعتبرت أن العدد الفعلي للوفيات أكبر بكثير وقد يناهز 7500.

وقررت الحكومة البريطانية الخميس أن تمدد لثلاثة أسابيع على الأقل الإغلاق العام الذي بدأ في 23 مارس/آذار في محاولة لكبح انتشار الوباء، وأعلنت في اليوم التالي تسريع وتيرة جهودها لتطوير لقاح في أقرب وقت.

فرانس24/ رويترز

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