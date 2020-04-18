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سنغافورة تستخدم روبوتا لتعقيم وتطهير المرافق العامة ابتكر لمكافحة فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تشهد سنغافورة موجة تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت البلاد أكثر من 620 حالة إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 5045 أغلبها بين صفوف العمال الأجانب. وتبذل السلطات جهودا حثيثة لكبح انتشار الفيروس، لعل أبرزها استخدام روبوت تم ابتكاره خصيصا لمكافحة كوفيد-19، يماثل في حركاته الإنسان، وتعول عليه سنغافورة لتعقيم المرافق وتطهيرها، كما يتم التحكم به عن بعد، ما يقلل مخاطر انتقال العدوى بين عمال النظافة.