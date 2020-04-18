الجزائر تمدد الحجر الصحي وسط تزايد عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

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قررت الجزائر تمديد فترة الحجر الصحي العام لمدة 10 أيام تنتهي في 29 أبريل/نيسان، للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة، حسبما أفاد السبت مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد. وسجلت البلاد حتى الساعة 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

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قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد السبت إن الجزائر ستمدد فترة فرض إجراءات العزل العام لمدة 10 أيام، تنتهي في 29 أبريل/نيسان، كمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوفيد19.

وكانت الحكومة الجزائرية فرضت إجراءات عزل كاملة في محافظة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل/نيسان.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه تقرر "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020"، مشيرا إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

فرانس24/ رويترز

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