روسيا: بوتين يأمر حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق تفشي فيروس كورونا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرا يدعو فيه حكومته إلى تقديم توقعات يومية لنطاق تفشي فيروس كورونا، فيما سجلت البلاد زهاء خمسة آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد. وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

وبدأ عدد حالات الإصابة بالمرض في روسيا بالارتفاع بشكل حاد في أبريل/نيسان، بعد أن كانت أقل بكثير من الدول الأوروبية في الغرب في المراحل الأولى من التفشي.

وأفادت قناة روسيا اليوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة.

وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.

ووفقا لقرار بوتين الذي نشره موقع الكرملين الإلكتروني على الإنترنت، يتعين على الحكومة "تقديم توقعات على المدى القصير لعدد المواطنين الذين قد يصابون بعدوى كوفيد-19" وتقديم تلك التقديرات بشكل يومي.

موسكو بؤرة الفيروس!

من جهته، أفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا بأن موسكو، التي يقطنها 12.7 مليون نسمة وأصبحت بؤرة تفشي كورونا في روسيا وأول منطقة تفرض إجراءات العزل، سجلت 2649 حالة إصابة جديدة بما يرفع عدد الحالات فيها إلى 20754 و21 وفاة بما يشكل أكثر من نصف الحالات المسجلة الجديدة للوفاة في عموم البلاد.

في المقابل، قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إجراءات العزل العام، التي فرضت للمرة الأولى في مارس/آذار تؤتي ثمارها. وكتب على موقعه "معدل انتشار المرض في المدينة يزيد لكن ليس بسرعة كبيرة وهو أبعد ما يكون عن أسوأ السيناريوهات".

وأضاف "قبل أسبوع كانت المؤسسات الطبية في موسكو تعمل بما يفوق طاقتها. اليوم تحولت لأجواء أكثر طبيعية ولديها مخزون جيد يسمح بطاقة استيعابية".

فرانس/ رويترز

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