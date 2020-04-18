فيروس كورونا: تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب أربعة أسابيع إضافية

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مددت الحكومة المغربية السبت حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أربعة أسابيع أخرى تنتهي في 20 مايو/أيار المقبل. وكان المغرب قد فرض هذه الإجراءات في 20 مارس/آذار الماضي لمجابهة وباء كوفيد-19 الذي تسبب في 137 وفاة و2685 إصابة.

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قررت الحكومة المغربية السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة أربعة أسابيع أخرى تنتهي في 20 مايو/أيار المقبل.

وقالت الحكومة إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري".

وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار الماضي وحتى 20 أبريل/نيسان الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، حتى مساء اليوم السبت 2685 شخصا ووصلت الوفيات إلى 137 حالة وفاة.

وقال بيان مشترك لوزارتي الصحة والداخلية في المغرب إن "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين".

وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على معاقبة كل مخالف للتعليمات "بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وطمأن البيان المشترك المواطنين مؤكدا "ضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم".

فرانس24/ رويترز

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