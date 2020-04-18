هيئة النقل الكندية تلزم ركاب الطائرات بوضع كمامات للحد من تفشي فيروس كورونا

شخص يعمل في دار للمسنين يرتدي قناعا في لافال، كيبيك، كندا في 15 أبريل/ نيسان 2020

قررت هيئة النقل الكندية الجمعة إلزام جميع ركاب الطائرات بوضع كمامة غير طبية أو تغطية وجوههم وأنوفهم أثناء ركوب الطائرات وخلال الرحلات. وتسري هذه القاعدة ابتداء من الإثنين القادم بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وسجلت كندا حصيلة وفيات بكوفيد-19 تجاوزت 1250.

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بعد أن اكتفت شركة أير كندا بتوصية المسافرين بضرورة وضع كمامات أثناء ركوبهم طائراتها، أعلنت هيئة النقل في كندا الجمعة إلزامية تغطية الوجه والأنف بأي وسيلة كانت سواء بوضع كمامات غير طبية أو حاجز شفاف أو من القماش أمام الوجه بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا أثناء الرحلات الجوية. وقالت الهيئة إنه يجب على المسافرين تغطية وجوههم وأنوفهم أثناء عملية ركوب الطائرات وخلال الرحلات. وتسري هذه القاعدة ابتداء من ظهر الإثنين.

على الركاب إحضار كماماتهم الخاصة

وقالت الشركة في بيان إنه يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل. وأضافت أنه سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل رحلات الطيران التجارية في كل أنحاء العالم. وطبقا لحصيلة لرويترز فقد وصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم إلى 150 ألف حالة يوم الجمعة.

فرانس24/ رويترز

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