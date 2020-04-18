وفاة وزير الخزانة الأميركي الأسبق بول أونيل

مانديل نغان ا ف ب/ارشيف

وزير الخزانة الأميركي الأسبق بول أونيل في نيودلهي، الهند، تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

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واشنطن (أ ف ب)

توفي السبت بول اونيل الذي كان وزيرا للخزانة الاميركية خلال الولاية الاولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء اصابته بمرض السرطان، حسب ما اعلنت جامعة انديانا التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الالكتروني ان اونيل الذي توفي في بيتسبورغ ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا الى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر اونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وهو كان قدم استقالته من وزارة الخزانة في كانون الأول/ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه.

بعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه "ثمن الولاء" ندد فيه بطريقة العمل داخل الادارة الاميركية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس ديك تشيني على بوش.

وكتب اونيل ان "جورج بوش الابن كان كالاعمى المحاط بالصم" خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفا أنه عبّر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق ايضا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة ابان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

© 2020 AFP