47 قاصراً يصلون الى ألمانيا من مخيمات اللاجئين في اليونان

أوريستيس ياناغيوتو مجموعة مصورين/ا ف ب

لاجئون قاصرون في مطار أثينا متوجهين إلى لوكسمبورغ في 15 نيسان/ابريل 2020

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فرانكفورت (أ ف ب)

وصل نحو 50 لاجئاً قاصراً من المخيمات في الجزر اليونانية إلى ألمانيا صباح السبت عبر مطار هانوفر، في إطار برنامج أوروبي لتوزيع نحو 1600 طفل.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان "وصل 47 طفلاً ومراهقاً غير مصحوبين في الطائرة من أثينا إلى هانوفر (سكسونيا السفلى) هذا الصباح".

وأضافت أنه سيتم إيواء هؤلاء في سكسونيا السفلى لفترة حجر صحي تستمر أسبوعين قبل توزيعهم على المناطق الأخرى في البلاد.

وكان هؤلاء القاصرون المتحدرون من أفغانستان وسوريا وإريتريا يعيشون في مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية ليسبوس وساموس وخيوس.

وأعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "سروره" السبت باستقبال أول دفعة من الأطفال غير المصحوبين "رغم العوائق الشديدة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا".

وأفاد الوزير انهم خضعوا جميعاً قبل مغادرتهم للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتعهدت ألمانيا استقبال 350 طفلاً على الأقل في إطار البرنامج الأوروبي الهادف إلى إعادة توزيع 1600 طفل غير مصحوب من اليونان في دول أوروبية أخرى.

ونقلت أول مجموعة مؤلفة من 12 طفلاً، هم سوريان وعشرة أفغان، من المخيمات اليونانية الأربعاء إلى لوكسمبورغ.

وبين الدول الأخرى المشاركة في برنامج إعادة التوزيع، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا وصربيا وسويسرا.

© 2020 AFP