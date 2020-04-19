أستراليا تنضم لقافلة الدول المطالبة بالتحقيق في أصل فيروس كورونا

امرأة تعمل في مختبر لعلوم الصحة البيئية في وولونغابا، بريسبان، أستراليا، 2019.

انضمت أستراليا الأحد إلى قائمة الدول التي تشكك في رواية الصين المتعلقة بكيفية ظهور جائحة كورونا التي تضررت بسببها دول العالم أجمع، بالإضافة إلى أن إدارة الصين للأزمة الصحية على أراضيها تثير علامات استفهام حول شفافيتها، لذلك طالبت أستراليا، التي سجلت 6586 حالة إصابة و71 حالة وفاة حتى الآن، بفتح تحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.

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طالبت أستراليا الأحد بفتح تحقيق دولي في أصل فيروس كورونا وكيفية انتشاره، لتنضم بذلك إلى قافلة الدول، التي لا تنفك تتزايد، والتي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا، وعلامات الاستفهام التي تحيط بشفافيتها.

الفيروس القاتل خرج من سوق أو مختبر؟

ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام وأصاب حوالي 2.3 مليون فرد وتسبب في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.

وقالت ماريس بين وزيرة الخارجية الأسترالية إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ "نقطة عالية جدا". وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) "المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك".

"أستراليا في الواقع ستصر تماما على ذلك"

وأضافت "أستراليا في الواقع ستصر تماما على ذلك". وقد استطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي وأعلنت اليوم الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة.

ويبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71، وقل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن واحد في المئة سبعة أيام متتالية أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.

العلاقات الصينية الأسترالية تتدهور

وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهورا وسط اتهامات أسترالية بتدخل الصين في الشؤون الداخلية وتصاعد القلق مما ترى أنه نفوذ صيني متنام في منطقة المحيط الهادي.

وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبكين إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية بعد انتشار الفيروس.

وأمس السبت قال ترامب إن الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت "مسؤولة عن علم" عن الجائحة. وتنفي الصين تلك الاتهامات.

فرانس24/ رويترز

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