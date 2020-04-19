تباطؤ معدل الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا والحصيلة تبلغ 20453 ضحية

دقيقة صمت في مستشفى لاباز ترحما على مديره الذي توفي بفيروس كورونا. مدريد، إسبانيا 19 أبريل 2020.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الأحد تسجيل 410 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يشكل انخفاضا محسوسا عن حصيلة اليوم السابق حين سجلت 565 وفاة، وبذلك ارتفع عدد ضحايا كوفيد-19 في ثالث أكثر بلد تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20453 حالة.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت إسبانيا 410 وفيات بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن حصيلة اليوم السابق حين أحصيت 565 وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في ثالث بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إلى 20453 حالة. أما عدد الإصابات المؤكدة فقفز إلى 195344 مع تسجيل 4218 إصابة خلال 24 ساعة.

ويمكن تفسير انخفاض عدد الوفيات بين السبت والأحد بتباطؤ عملية تسجيل الوفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما كشف مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون.

ويلي هذا الانخفاضُ عامة ارتفاعا جديدا في الوفيات مطلع الأسبوع.

وبحسب السلطات الصحية في إسبانيا، فقد تم تخطي ذروة تفشي الوباء في 2 أبريل/نيسان حين سجلت 950 وفاة في يوم واحد. لكنها غير مستعدة بعد للتوصية برفع تدابير العزل التي تعتبر من الأكثر تشددا في أوروبا.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أنه سيطلب من البرلمان تمديد فترة الحجر الصحي حتى التاسع من مايو/أيار.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك