السلطات الموريتانية تؤكد خلو البلاد من فيروس كورونا بعد تعافي آخر مصاب

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أكدت السلطات الموريتانية السبت خلو البلاد من فيروس كورونا بعد تعافي آخر المصابين. وكانت موريتانيا قد سجلت أول إصابة بكوفيد-19 في 13 مارس/آذار الماضي، وتعود لموظف بشركة أجنبية يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي. واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها حظر التجول من الساعة 6 مساءا حتى 6 صباحا وتعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات.