الهند ترسل 5,5 مليون حبة هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات لعلاج المصابين بفيروس كورونا

منطقة الخليج التجاري في دبي ، الإمارات العربية المتحدة، 28 مارس/ آذار 2020

أرسلت الهند إلى الإمارات العربية المتحدة 5,5 مليون حبة من دواء هيدروكسي كلوروكين لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته الأحد سفارة الإمارات في نيودلهي. وسجلت الإمارات أكثر من 6300 إصابة بكوفيد-19 و37 حالة وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

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وافقت الهند الأحد على إرسال مادة هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات لاستخدامه كعلاج للمصابين بفيروس كورونا، حسب ما أعلنته سفارة الإمارات في نيودلهي.

First shipment of medicine which includes 5.5 million pills for treatment of #COVID19 patients is on its way to the #UAE. @UAEembassyIndia appreciate the cooperation of the Indian govt in facilitating the procedures for obtaining the necessary approvals . — Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) April 19, 2020

وجاء في تغريدة للسفارة على تويتر في ساعة متأخرة الليلة الماضية أن "الشحنة الأولى من الدواء، في طريقها إلى الدولة حاليا، تتضمن 5,5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا".

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 6300 إصابة بفيروس كورونا و37 وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

إمارة دبي تمد فترة برنامج التعقيم

والجمعة قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج تعقيم في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا ولمدة أسبوع بعدما كان من المفترض أن ينتهي مساء السبت.

ويشمل البرنامج حملات تعقيم للمواصلات العامة ولمناطق مكتظة بالسكان، كما يتضمن إنشاء مراكز فحص من السيارة.

ويترافق البرنامج مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وكانت دبي التي يشكل الاجانب غالبية سكانها، قد أغلقت المراكز التجارية والمعالم السياحية التي تشتهر بها وبينها برج خليفة أمام المتسوقين والزوار في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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