الولايات المتحدة: مظاهرات ضد الحجر الصحي وتحذيرات للصين وسط ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا

في الوقت الذي تتكبد فيه الولايات المتحدة حصيلة وفيات هي الأعلى في العالم بفيروس كورونا، خرج مئات المتظاهرين من نيوهامبشير إلى كاليفورنيا، مرورا بتكساس وأوهايو، للمطالبة بإنهاء الحجر الصحي. وفي الوقت نفسه حذرت واشنطن بكين من "تبعات" محتملة في حال تم إثبات أنها "مسؤولة بشكل متعمد" عن نشر الوباء في العالم.

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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات في عدة ولايات، في نيوهامبشير وكاليفورنيا، مرورا بتكساس وأوهايو للمطالبة بإنهاء إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المواطنين من قبل السلطات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

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وأغلب المتظاهرين مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان الأخير قد أظهر دعمه لهم معتبرا أنّ بعض حكّام الولايات قد "ذهب بعيدا جدا" في إجراءات الحجر في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كوفيد-19.

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حصيلة ثقيلة

وسُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

تحذيرات للصين.. "لابد إذا أن تكون هناك عواقب"

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض "كان يمكن أن يتمّ إيقافه (الوباء) في الصين قبل أن يبدأ، وهذا لم يتمّ". أضاف "والآن، العالم كلّه يُعاني من جرّاء ذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن تُواجه الصين تبعات الوباء الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأوّل في مدينة ووهان، أجاب ترامب "إذا كانوا مسؤولين بشكل متعمّد، بالطبع. إذا كان ذلك خطأ، فالخطأ خطأ. لكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد، نعم، لا بدّ إذا أن تكون هناك عواقب".

وتساءل ترامب "هل كان خطأ خرج عن السيطرة، أم أنّه نُفّذ بشكل متعمّد؟ هناك فارق كبير بين الأمرين. في كلتا الحالتين، كان يجب أن يُعلمونا". وتابع "قالوا إنهم يُجرون تحقيقا. لذا دعونا نرى ما سيحدث في تحقيقهم. لكننا نجري تحقيقات أيضا".

فرانس24/ أ ف ب

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