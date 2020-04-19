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مراسل فرانس24: تونس تشرع في إجلاء رعاياها العالقين في ليبيا عبر معبر "راس جدير"

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال مراسل فرانس24 في تونس، إن "محافظ مدلين أكد أنه تم مساء أمس إجلاء 200 تونسيا (من ليبيا) ودخلوا التراب التونسي وتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي في مدينة بنزرت. وأكد أن إجلاء البقية سيكون على دفعات بعد يومين أو ثلاثة وفق معايير محددة، تتعلق بالجانب الأمني والإجراءات الصحية (ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا) وإجراءات جمركية في معبر راس جدير". وأشار مراسلنا إلى وجود 300 مواطن ليبي عالقون بدورهم في الجانب التونسي من الحدود، في ظروف إنسانية صعبة للغاية.