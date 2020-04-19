حكام ولايات ينتقدون خطة ترامب لرفع الإغلاق باعتبارها غير واقعية

أميركيون يحتجون على اجراءات الإغلاق في وسط سان دييغو في كاليفورنيا 18 نيسان/ابريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

هاجم حكام ولايات أميركية الأحد إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن خطتها لرفع الإغلاق في كافة أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا، وخصوصا بعد دعم ترامب للاحتجاجات الشعبية ضد القيود المفروضة.

وأعلن نائب الرئيس مايك بنس أن كل ولاية أميركية تملك القدرة على إجراء ما يكفي من الفحوص بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد واستئناف الحياة الطبيعية بشكل جزئي.

لكن بعض حكام الولايات قالوا إن القدرة على اجراء الفحوص أدنى من المستوى المطلوب لتجنب تفش جديد للفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 735 ألف إصابة بفيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، إضافة الى اكثر من 40 الف وفاة.

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز "نعتقد أن الفحوص التي نجريها اليوم (...) بمجرد أن ننشط جميع المختبرات التي يمكنها إجراء فحص فيروس كورونا، تعتبر كافية لأي ولاية في الولايات المتحدة للانتقال إلى المرحلة الأولى".

وتنهي "المرحلة الأولى" قيود ملازمة المنازل للأصحاء، وتسمح للمطاعم ودور السينما والنوادي الرياضية وأماكن العبادة بإعادة الفتح مع مراعاة التباعد الجسدي.

وقال بنس "لدينا ملء الثقة بأنه يمكننا اجراء قدر كاف من الفحوص حتى نتمكن من إعادة فتح أميركا"، متعهدا مضاعفة عددها.

لكن حاكم فرجينيا رالف نورثام رد على ادعاءات الإدارة الجمهورية بالقدرة على اجراء ما يكفي من الفحوص، قائلا "هذا مجرد وهم".

أما غريتشن ويتمر الحاكم الديموقراطي لولاية ميشيغن فقال "يمكننا مضاعفة عدد الفحوص التي نجريها يوميا مرتين أو ثلاثا إذا توافرت لدينا الأدوات الكافية"، داعيا الحكومة الفدرالية لتقديم مزيد من المساعدات الحكومية.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لخفض عدد الوفيات المتصاعد، تتضح خطوط المعارك السياسية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، حيث يسعى ترامب إلى التقليل من الأضرار التي قد تلحق بفرص بقائه في منصبه.

وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في عدة مدن أميركية في الأيام الأخيرة بدعم من ترامب الذي دعا في سلسلة تغريدات الى "تحرير" سكان ميشيغن ومينيسوتا وفيرجينيا، وهي ولايات جميع حكامها من الديموقراطيين، من قيود ملازمة المنزل.

وقال نورثام لشبكة سي ان ان "من الواضح أن رئيسنا لم يتمكن من توفير اجراء الفحوص. والآن اختار التركيز على الاحتجاجات".

وقال الديموقراطي جاي إنسلي حاكم ولاية واشنطن "وجود رئيس أميركي يشجع الناس على انتهاك القانون (...) أمر خطير".

وحتى الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوغان اعتبر أن تشجيع ترامب للمتظاهرين الذين اعتصموا في مبنى مقر الولاية في أنابوليس "لم يكن مفيدا".

© 2020 AFP