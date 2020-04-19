ترامب: في الولايات المتحدة "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون لملاحقة المساجد"

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إلى فرض نفس قواعد التباعد الاجتماعي على المسلمين خلال شهر رمضان، كما هو الشأن بالنسبة للإجراءات التي تم إلزام المسيحيين بها خلال إحياء أعياد الفصح. واعتبر ترامب أن المسيحية في بلاده تعامل بشكل غير عادل، وقال ههنا "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون لملاحقة المساجد".

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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت عن أمله في تطبيق نفس قواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، أسوة بالتدابير التي فرضت على المسيحيين خلال أعياد الفصح، وسط استياء البعض من القيود المفروضة على التجمعات الكبيرة.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن طلب منه الرد على تغريدة أعاد نشرها معلق محافظ تساءل، على ما يبدو، ما إذا كان المسلمون سيُعاملون بنفس الصرامة التي عومل بها المسيحيون الذين خالفوا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي "أعتقد أنه قد يكون هناك فرق" مضيفا "وسنرى ما سيحدث، لأنني رأيت الكثير من التفاوت في هذا البلد". وتابع "يلاحقون الكنائس المسيحية لكنهم لا يميلون لملاحقة المساجد".

"أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني"

ويأتي شهر رمضان، الذي يحل الخميس، بعد أسبوع ونصف على عيد الفصح، وقد تجاهل بعض المسيحيين قواعد الصحة العامة وحضروا المراسم الدينية سرا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الأئمة سيرفضون تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي قال ترامب "لا، لا أعتقد ذلك البتة". مضيفا "أنا شخص يؤمن بالمعتقد الديني. ولا يهم ما هو معتقدك الديني. لكن يبدو أن السياسيين هنا يعاملون الأديان المختلفة بشكل مختلف تماما".

وسبق أن اتهم ترامب بأن خطابه يعادي المسلمين. ولدى توليه الرئاسة، اتخذ قرار حظر دخول الأشخاص من عدد من الدول المسلمة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا، ما دفع جماعات دينية في أنحاء البلاد لإغلاق أبوابها. وحضت "الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية" وخبراء طب مسلمون، على تعليق صلاة الجماعة وتجمعات أخرى.

مواعيد دينية تحت الحجر!

من جهتهم، أجبر اليهود الأمريكيون على إقامة مراسم الفصح اليهودي على الإنترنت عندما بدأت عطلة العيد في 8 أبريل/نيسان.

وبالرغم من تدابير مماثلة اتخذت لدى غالبية الطوائف المسيحية، توفي قس في فرجينيا واصل إلقاء العظات متجاهلا قواعد الحجر المنزلي، قبل أسبوع إثر إصابته بوباء كوفيد-19.

وتم توقيف اثنين من قساوسة كنيستين كبيرتين في فلوريدا ولويزيانا بجنحة مخالفة أوامر الحجر المنزلي.

هذا، وقال الرئيس الأمريكي "الديانة المسيحية تُعامل بشكل مختلف كثيرا عن الماضي" وتابع "أعتقد أنها تُعامل بشكل غير عادل جدا".

فرانس24/ أ ف ب

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