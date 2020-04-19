بريطانيا: عدد ضحايا فيروس كورونا يبلغ 16060 بعد تسجيل 596 وفاة خلال 24 ساعة

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المركز الإقليمي للعلوم في أولدهام، لانكشاير. إنجلترا في 26 مارس/آذار 2020.

سجلت بريطانيا 596 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة البريطانية الأحد، ما يرفع إلى 16060 إجمالي عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 في المملكة.

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أعلنت بريطانيا في تحديثها اليومي لإحصاءات وفيات كوفيد-19 الأحد عن تسجيل 596 حالة جديدة بالمستشفيات، ما رفع الإجمالي بالبلاد إلى أكثر من 16 ألفا.

وقال وزير إن الحكومة ما زالت تستهدف إجراء 100 ألف فحص يوميا.

وشهدت بريطانيا خامس أعلى حصيلة وفيات بسبب الوباء الذي أودى بحياة نحو 160 ألف شخص في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات في المستشفيات ارتفعت إلى 16060 حتى الساعة 16 بتوقيت غرينتش أمس السبت، وذلك بعد أقل زيادة سجلت منذ بداية نشر البيانات في السادس من أبريل/نيسان.

والأحد، أبدى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف ثقته في أن الحكومة ستصل إلى هدفها بإجراء 100 ألف فحص يوميا للكشف عن الإصابات بحلول نهاية الشهر.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء 21626 فحصا أمس السبت.

فرانس24/ رويترز

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