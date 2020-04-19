فرنسا: انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة لليوم 11 على التوالي

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا الأحد عن تسجيل 395 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19718 حالة. وقال مدير الهيئة جيروم سالومون إن عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة انخفض لليوم 11 على التوالي إلى 5744، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس/آذار.

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سجلت فرنسا 395 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 19718، حسبما أعلنت الأحد هيئة الصحة العامة.

وتتباطأ وتيرة زيادة الوفيات باستمرار كما تراجع عدد الأشخاص في العناية الفائقة.

وقال جيروم سالومون المدير العام للصحة في وزارة الصحة الفرنسية في إفادة صحفية، إن العدد الإجمالي للمرضى في وحدات العناية الفائقة انخفض لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 5744، وهو أدنى مستوى منذ 30 مارس/آذار.

وتشمل الحصيلة الجديدة للوفيات المرضى في المستشفيات حيث سجلت 227 وفاة، ولكن أيضا دور رعاية المسنين حيث توفي 168 شخصا، وفق سالومون.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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