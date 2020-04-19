مصر تعلن عن تسجيل 112 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت مصر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة والسكان الأحد، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 732 وخروج المصابين المتعافين من وباء كوفيد-19 من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأحد تسجيل 112 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 1001 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 3144 حالة من بينهم 732 حالة تم شفاؤها و239 حالة وفاة.

من جانبها وجهت وزيرة الصحة هالة زايد الشكر للقوات المسلحة لدعمها القطاع الطبي كما "أثنت على جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين".

فرانس24/ رويترز

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