فيروس كورونا: رئيس الوزراء التونسي يعلن عن تمديد الحجر الصحي حتى 4 مايو

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أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ الأحد عن تمديد إجراءات الحجر الصحي لاحتواء فيروس كورونا حتى الرابع من مايو/أيار. وأكدت تونس تسجيل 866 حالة إصابة بوباء كوفيد-19 و37 حالة وفاة متصلة به، وفرضت عزلا عاما منذ 20 مارس/آذار.

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قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ الأحد إن تونس مددت إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا حتى الرابع من مايو/أيار.

وأكدت تونس تسجيل 866 حالة إصابة بالفيروس و37 حالة وفاة متصلة به وفرضت عزلا عاما منذ 20 مارس آذار.

ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي الذي يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

فرانس24/ رويترز

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