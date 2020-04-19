فيروس كورونا: رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب يكشف الأحد أولى خطوات الخروج من الحجر الصحي

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، 15 أبريل/ نيسان 2020 © أ ف ب

في خضم الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأحد بخطاب للكشف عن خطة إنهاء الحجر الصحي في فرنسا بطريقة تدريجية ابتداء من 11 مايو/أيار المقبل. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نوه في خطابه الاثنين الماضي عن بعض بنود خطة إنهاء الحجر منها استئناف الدراسة في المدارس بشكل مبدئي، وتوفير فحص كوفيد-19 الطبي في حال ظهور أعراض المرض، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية اللازمة للحماية من الوباء. وبرغم انخفاض أعداد مرضى العناية المركزة في فرنسا إلا أن الحصيلة الإجمالية للوفيات لاتزال ثقيلة، إذ ارتفعت السبت أعداد الوفيات إلى 19323 حالة.