روسيا تسجل 6 آلاف إصابة إضافية بفيروس كورونا وبوتين يقول إن الوضع "تحت السيطرة"

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسيطر على أزمة فيروس كورونا بشكل كامل، معتبرا أن الأوضاع ستتحسن، وذلك برغم تسجيل روسيا الأحد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سلطات بلاده تسيطر على أزمة فيروس كورونا سيطرة كاملة وإن الأوضاع ستتحسن، على الرغم من تسجيل روسيا الأحد ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وسجلت روسيا الأحد 6060 حالة إصابة جديدة على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في أنحاء البلاد إلى 42853 حالة، على الرغم من أن عدد الوفيات الرسمي البالغ 361 لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى التي لديها عدد مماثل من حالات الإصابة.

وفي تسجيل مصور لتهنئة المسيحيين الأرثوذكس بعيد القيامة، قال بوتين إن العيد يعزز آمال الروس وإيمانهم.

وقال الزعيم الروسي، الذي بدا مرتاحا وهو جالس أمام مدفأة في مقر إقامته خارج موسكو، إن بلاده لديها كل الموارد اللازمة للقيام بما هو مطلوب لصحة الناس والاقتصاد.

وأضاف بوتين، الذي ظهر وإلى جانبه مائدة عليها بيض عيد القيامة الملون والخبز التقليدي وإبريق شاي، "تعمل جميع مستويات السلطة بطريقة منظمة ومسؤولة وفي الوقت المناسب".

وتابع قائلا "الوضع تحت السيطرة الكاملة. كل مجتمعنا متحد أمام التهديد المشترك".

فرانس24/ رويترز

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