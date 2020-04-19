فيروس كورونا: هيئة كبار العلماء السعودية توصي مسلمي العالم بأداء تراويح رمضان في المنزل

يحافظ المسلمون على المسافة الآمنة للحد من تفشي فيروس كورونا أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، في كراتشي، باكستان، 17 أبريل/ نيسان 2020

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأحد أن هيئة كبار العلماء، وهي أعلى جهة دينية بالمملكة، تحث المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا.

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حثت هيئة كبار العلماء السعودية وهي أعلى جبهة دينية بالمملكة، الأحد المسلمين في جميع أنحاء العالم على أداء صلاة التراويح أثناء شهر رمضان الفضيل في بيوتهم إذا طالبتهم بلدانهم بذلك تطبيقا لإجراءات الحد من تفشي وباء كوفيد-19 المنتشر في العالم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة تشديدها على التزام المسلمين بالتباعد الاجتماعي لمكافحة الجائحة.

وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي "أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى... وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".

فرانس24/ رويترز

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