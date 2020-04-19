مراسل فرانس24: حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا مرتفعة رغم السيطرة على الوباء

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سجلت إيطاليا السبت 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة أقل بـ93 شخصا عن حصيلة الجمعة. كما سجلت البلاد نقصا في عدد الحالات التي تشغل العناية المركزة. وتحرص إيطاليا على إجراء فحوصات طبية للكشف عن إصابات كوفيد-19 على نطاق واسع وهو ما أسفر حتى الآن عن فحص نحو مليون و305 أشخاص. وأجمع العلماء في إيطاليا على أن الاختبارات أكدت أنه من بين كل 17 حالة تم تأكيد حالة إصابة واحدة مما يشير إلى سير البلاد نحو السيطرة على الوباء، وفقا لما أكدته الهيئة العليا للصحة.