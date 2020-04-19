وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق الإثنين

- سانا/ا ف ب

صورة موزعة من وكالة أنباء "سانا" السورية للقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق في الثالث من أيلول/سبتمبر 2018

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طهران (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق الاثنين، في أول لقاء بينهما منذ عام.

وتعد إيران، إلى جانب روسيا، أكبر داعمي النظام السوري في النزاع الذي يخوضه ضد معارضيه منذ عام 2011.

وستستغرق زيارة ظريف الى دمشق يومًا كاملًا لمناقشة "العلاقات الثنائية" الإيرانية-السورية و"آخر التطورات في المنطقة" و "التقدم الميداني في محاربة الإرهاب في سوريا"، بحسب بيان الوزارة.

كما من المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته نظيره السوري وليد المعلم.

وكان ظريف التقى الأسد في زيارة سابقة لدمشق في 16 نيسان/أبريل 2019.

وتسبّبت الحرب التي دخلت عامها العاشر بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.

© 2020 AFP