أكثر من ثلاثين دراسة فرنسية بين سلسلة أبحاث حول العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا

من أصل 860 حول العالم، انطلقت في فرنسا أكثر من ثلاثين دراسة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنت البروفسورة فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج. ومن بين هذه الدراسات سيتم اختبار أربعة علاجات محتملة بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل.

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بدأت في فرنسا أكثر من ثلاثين دراسة واختبارا من أجل تطوير علاجات لوباء كوفيد-19 من أصل 860 حول العالم، وفق ما أعلنت الأحد البروفسورة فلورانس أدير المتخصصة في الأمراض المعدية والمسؤولة عن أحد هذه البرامج.

وأوضحت أدير خلال مؤتمر صحفي في باريس أن هذه الاختبارات تشمل 1600 مصاب موضحة أن "البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد يتم بوتيرة سريعة للغاية".

ويشار إلى أن أدير تشرف على برنامج "ديسكوفري" الذي أطلق في دول أوروبية عدة بغرض العثور على لقاح فاعل لفيروس كورونا.

ويهدف هذا الاختبار السريري الواسع النطاق والذي أطلق في 22 آذار/مارس إلى تجربة أربعة علاجات محتملة بينها عقار إيدروكسيكلوروكين المثير للجدل على 3200 مريض في أوروبا، بينهم ما لا يقل عن 800 في فرنسا. لكنه يشمل فقط مرضى في حالة حرجة نقلوا إلى المستشفيات.

وأكدت أدير أن "هذا الاختبار سبق أن شمل نحو 700 مريض" في فرنسا، مشيرة إلى وجود 150 مشروعا في العالم يهدف إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، أحدها يقوم به معهد باستور في فرنسا على أن "تبدأ تجاربه على الإنسان بحلول الصيف".

فرانس24/ أ ف ب

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