إسرائيل: بنيامين نتانياهو وبيني غانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس الإثنين في بيان توصلهما لاتفاق لتشكيل حكومة وحدة. ويأتي هذا الاتفاق بعدما فشلت محاولات سابقة كثيرة في أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ 16 شهرا.

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عقب أسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس الإثنين إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

وتضمن بيان مشترك أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوقّع في هذه الأثناء اتّفاقا لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم (تحالف) أزرق أبيض... بيني غانتس".

ويأتي ذلك بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخلّلتها ثلاث انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحيانا محبطة لعدد من الإسرائيليين.

ومساء التقى نتانياهو وغانتس قبيل "يوم المحرقة" الذي يتم إحياؤه من غروب الإثنين حتى غروب الثلاثاء تكريما لضحايا المحرقة النازية بحق اليهود.

وهدف اللقاء إلى إبرام اتفاق بين الرجلين على تشكيل حكومة وحدة بعدما فشلت محاولات سابقة كثيرة.

ويذكر أنه وبعد الانتخابات التي أجريت في 2 آذار/مارس، وهي الثالثة في أقل من عام، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين غانتس بتشكيل الحكومة.

وكان غانتس قد أحدث مفاجأة بإفساحه المجال أمام حكومة "وحدة وطوارئ" مع نتانياهو المتّهم بقضايا فساد، متراجعا في ذلك عن تعهّد سابق بعدم مشاركة السلطة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ما لم يسو متاعبه القضائية.

وكان ريفلين قد أحال الخميس مهمة تشكيل حكومة على البرلمان بعد فشل غانتس في التوصل إلى اتفاق على حكومة ائتلافية مع نتانياهو، مانحا الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع لاقتراح ممثل منتخب يتمتع بالدعم الكافي لمحاولة تشكيل حكومة.

فرانس24/ أ ف ب

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