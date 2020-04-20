إيقاف لاعب كرة المضرب التشيلي خاري 11 شهرا بسبب المنشطات
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باريس (أ ف ب)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الإثنين إيقاف التشيلي نيكولاس خاري 11 شهرا بسبب تناوله مواد منشطة محظورة اثر فحص إيجابي خلال منافسات كأس ديفيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مدريد.
وأضاف أن عينة البول التي أخذت من خاري في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كشفت وجود آثار لمادتي ليغاندرول وستانوزولول المحظورتين.
وأوضح الاتحاد الدولي أن عقوبة النجم التشيلي البالغ من العمر 24 عاما تبدأ من 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي وتنتهي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
© 2020 AFP