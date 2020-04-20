الدوري الإسباني: لاعبو فالنسيا يوافقون بدورهم على خفض رواتبهم

جوزيه جوردان ا ف ب

الفرنسي كيفن غاميرو مهاجم فالنسيا يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى ريال بيتيس (2-1) في الدوري الإسباني في 29 شباط/فبراير 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الإثنين أن لاعبيه سيخفضون رواتبهم لتعويض الخسائر الناجمة عن توقف منافسات الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب النادي في بيان صحافي "النادي يشكر بشكل خاص الجهد التضامني للفريق الأول بتخفيض رواتبه لمساعدة المؤسسة على حماية جميع العمال وأسرهم في ظروف صعبة جدا"، دون تحديد نسبة تخفيض الرواتب.

وأضاف أن النادي سيلجأ إلى البطالة الجزية والدفع للموظفين المعنيين "دخلً إضافيا بنسبة عالية جدا" ولكن دون أن يحددها.

وطبقت أندية أخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وفياريال نفس الإجراءات في محاولة للحد من الخسائر التي سببها وقف كرة القدم منذ 12 آذار/مارس الماضي.

وقدرت رابطة الدوري الإسباني بمليار يورو خسارة الأندية إذا لم تستأنف البطولة والكؤوس الأوروبية.

© 2020 AFP