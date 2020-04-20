الصين: الثانويات تعيد فتح أبوابها في 6 مايو بووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

عاملات في القطاع الطبي يتعانقن عقب الإعلان عن رفع قيود السفر التي وضعتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا، ووهان ، عاصمة مقاطعة هوبي، الصين، 8 أبريل/نيسان 2020.

قررت السلطات الصينية فتح أبواب الثانويات في مقاطعة هوباي التي تعتبر ووهان عاصمة لها، بدء من 6 أيار/ مايو. وكانت ووهان أوقفت العمل بالحجر الصحي منذ 9 أبريل/ نيسان. وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية أبواب المؤسسات التعليمية في وجه الطلاب خاصة منها الثانويات.

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أعلنت السلطات الصينية الإثنين أن ثاويات مقاطعة هوباي، وعاصمتها ووهان، في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، ستفتح أبوابها اعتبارا من 6 أيار/مايو للطلاب.

وأغلقت المدارس والجامعات في الصين أواخر كانون الثاني/يناير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطات هوباي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 تموز/يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

وهوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضررا من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من مجموع 82747 إصابة أعلنت رسميا في البلاد.

وأغلقت مقاطعة هوباي بكاملها تقريبا منذ أواخر كانون الثاني/يناير. وأنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 نيسان/أبريل.

وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.

فرانس24/ أ ف ب

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