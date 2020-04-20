ترامب يستقبل في البيت الأبيض الثلاثاء حاكم ولاية نيويورك

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس يشاهدان تسجيلاً مصوّراً لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، وذلك خلال مشاركتهما في المؤتمر الصحافي اليومي في البيت الأبيض لخلية الأزمة بشأن وباء كوفيد-19 في 20 نيسان/أبريل 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه سيستقبل في البيت الأبيض الثلاثاء حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الذي أصبح أحد أبرز رموز مكافحة فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّ كومو "سيأتي إلى المكتب البيضاوي عصر غد" الثلاثاء.

وفي بداية أزمة فيروس كورونا المستجدّ دأب ترامب على انتقاد كومو بشدّة، معتبراً أنّ حاكم ولاية نيويورك يقول الكثير ويفعل القليل، لكنّ سيد البيت الأبيض غيّر موقفه في الأيام الأخيرة إذ إنّه لا يفوّت مناسبة إلا ويؤكّد فيها أنّه على أتمّ وفاق مع كومو.

وأضاف ترامب "هناك الكثير من الأمور الجيّدة التي تحدث في نيويورك".

ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أنّ الولاية تجاوزت الأسوأ على ما يبدو.

وكومو (62 عاماً) المولود في مدينة نيويورك على غرار ترامب، عزّز رصيده الشعبي بفضل إدارته الهادئة والحازمة في آن معاً لأزمة الوباء الفتّاك.

وعلى الرّغم من أنّ ترامب وكومو تبادلا الانتقادات مراراً، إلا أنّهما تجنّبا في الأسابيع الأخيرة على ما يبدو الدخول في صدام مباشر.

© 2020 AFP