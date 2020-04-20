تشيفيرين يؤكد أن البطولات المحلية جاهزة للاستئناف خلف أبواب موصدة

روبن فان لويكهويسن ا ن ب/ا ف ب/ارشيف

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين متحدثا خلال الكونغرس القاري في امستردام في الثالث من آذار/مارس 2020.

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ميلانو (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الاثنين، ان البطولات المحلية في جميع انحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف ابواب موصدة، في محاولة للحد من الاضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتسبب "كوفيد-19" بتعليق مختلف منافسات الرياضة حول العالم، من دون ان يستثني ذلك الغالبية العظمى من البطولات الوطنية الأوروبية والمسابقات القارية للأندية والمنتخبات التي علقت الى أجل غير مسمى. كما اضطر ويفا الى تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا 2020 الى صيف العام المقبل.

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية "اعتقد ان هناك خيارات يمكن ان تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها".

واضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".

واعتبر تشيفيرين أنه "من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم. سيكون التأثير رهيبا على الأندية والبطولات. من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلا من عدم اللعب على الإطلاق".

وتابع "في مثل هذه الأوقات الصعبة من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط".

واشار السلوفيني إلى أنه "يتم تنظيم جميع الأنشطة للبدء من جديد، وان الجميع يحتاجون العثور على حياتهم". مؤكدا "اذا احترمت اجراءات السلامة واذا اعطت السلطات الضوء الاخضر فان التدريب يمكن ان يستأنف مثل العادة. سنكون بحاجة لمزيد من الموافقات من اجل عودة المباريات".

واوضح رئيس ويفا إنه في حال عودة البطولات قريبا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل مواز، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر لأنه "سيكون له تأثير كبير" على الموسم المقبل 2020-2021 (...) يمكننا ان ننهي، لكن علينا احترام القرارات التي اتخذتها السلطات. الأولوية هي لصحة الجماهير واللاعبين والمدربين".

وردا على سؤال حول الدول التي قررت عدم استكمال الموسم، قال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "سيستعرض الحالات. ان مثل هذه القرارات لم تتخذ وحدها".

وأضاف "كرة القدم مترابطة، لقد رأينا مدى أهمية العمل بتنسيق مشترك بالنسبة لويفا والبطولات المحلية. وستستعرض اللجنة التنفيذية الحالات".

ولفت رئيس الاتحاد الاوروبي إلى أن "البطولات المحلية هي قاعدة الإيرادات للأندية على مستوى الوطني. وإذا استكملت حتى نهايتها، فإن العواقب المالية، ستكون محدودة".

وختم "من ناحية أخرى، سيخسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكثير من المال بسبب تأجيل كأس أوروبا 2020".

© 2020 AFP