شركة ايفرغراندي ستبني ملعبين كبيرين في الصين بسعة 80 ألف متفرج

مراسل ا ف ب

مجسم للملعب الجديد لنادي غوانجو ايفغراندي الصيني الذي بدأت اعمال البناء فيه قبل ايام. 16 نيسان/ابريل 2020

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شنغهاي (أ ف ب)

اعلنت شركة ايفرغراندي العقارية الصينية، مالكة نادي غوانغجو ايفرغراندي بطل الدوري الصيني في كرة القدم، انها ستقوم بتشييد ملعبين يتسع كل واحد منهما لـ80 الف متفرج من دون ان تحدد في اي مدينة.

وقال المروج العقاري الإثنين في بيان نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعي "تنوي شركة ايفرغراندي بناء ملعبين اضافيين لكرة القدم سعة كل واحد منهما 80 الف متفرج، وتدعو الرأي العام الى الاختيار بين ستة مخططات أولوية".

ولم تحدد الشركة العقارية مكان تشييد هذين الملعبين او تاريخ البدء ببنائهما.

واسس الميلياردير الصيني تشو جيايين، احد اغنى رجال الاعمال في بلاده، شركة ايفرغراندي التي وضعت قبل ايام حجر الاساس لبناء ملعب ضخم يتسع لـ100 الف متفرج لنادي غوانغجو ايفغراندي الذي يشرف على تدريبه الايطالي فابيو كانافارو قائد منتخب ايطاليا الفائز بكأس العالم 2006.

وستبلغ كلفة بناء ملعب بطل الصين 55ر1 مليار يورو وسيكون احد اكبر الملاعب في العالم على ان يتم الانتهاء من تشييده عام 2022.

واقدمت الحكومة الصينية على خطوات عملاقة لتسويق اللعبة في البلاد، حيث يتم بناء العديد من الملاعب الحديثة. ويقوم غريم غوانغجو، نادي شنغهاي سيبغ، ببناء ملعب جديد يتسع لـ33 ألف متفرج وسينتهي العمل به في 2021.

ومن المقرر ان تستضيف الصين كأس آسيا 2023، وقبلها النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة. وكانت هذه البطولة مقررة في صيف العام 2021، قبل ان يعلن الاتحاد الدولي (فيفا) عزمه على إرجائها، بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا 2020 الى صيف العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر تنظيم كأس العالم لكرة القدم من أولويات الصيني، وقد تتقدم بملف ترشحها لاستضافة نخسة 2030، كما تعتزم مدينة شنغهاي التقدم لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.

© 2020 AFP