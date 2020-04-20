فرنسا: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 20 ألفا وتواصل انخفاض عدد مرضى العناية المركزة

أعضاء من فريق طبي أثناء استراحة في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في مستشفى في ستراسبورغ، فرنسا 17 أبريل 2020.

سجلت فرنسا منذ الأحد 547 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد 20 ألفا، وفق ما أعلنت السلطات الإثنين مشيرة إلى تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة.

إعلان اقرأ المزيد

تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في فرنسا 20 ألفا بعد تسجيل 547 وفاة جديدة منذ الأحد، في حين أكد مدير عام الصحة في البلاد تواصل التراجع البطيء لعدد المرضى في أقسام العناية المركزة.

للمزيد: أكثر من ثلاثين دراسة فرنسية بين سلسلة أبحاث حول العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون "هذه الليلة، تجاوز بلدنا عتبة رمزية ومؤلمة بشكل خاص".

ويذكر أنه في الإجمال، توفي 20265 شخصا منذ بداية الوباء مطلع آذار/مارس: 12513 في المستشفيات (+444 خلال 24 ساعة) و7752 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى (+103).

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك