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فيروس كورونا: دول عربية تتجه نحو تخفيف إجراءات الحجر الصحي

الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع وزاري بشأن فيروس كورونا © صورة ملتقطة من الشاشة

بعد أن عطل الأردن القطاعين العام والخاص وفرض حظر تجول صارم بدأ بتخفيف هذه الإجراءات في 4 محافظات جنوبية لم تسجل إصابات بفيروس كورونا. أما تونس فقد أعلن رئيس حكومتها إلياس الفخفاخ أنه ابتداء من 4 أيار/مايو، سيتم تخفيف إجراءات الحجر حيث ستعتمد الحكومة مبدأ "التحجير الصحي الموجه"، أي ستمنح تراخيص لاستعادة النشاط الاقتصادي حسب الفئات والقطاعات. فيما أعلن العراق عن تخفيف إجراءات حظر التجول خلال شهر رمضان مع مواصلة منع التجمعات واستمرار غلق المؤسسات التعليمية ودور العبادة.