فيروس كورونا: 1997 وفاة جديدة في الولايات المتحدة وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 40.661

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 40.661 بعد تسجيل 1997 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعد الولايات المتحدة أول بلد في العالم من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، فيما تعتبر نيويورك المنطقة الأكثر تضررا من الوباء في البلاد.

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ارتفع عدد الوفيات في الولايا المتحدة إلى 40.661 بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز، وذلك بعد أن سجلت 1997 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا لها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 759,086 منذ بدء الوباء. وتعتبر نيويورك المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في البلاد.

وكانت البلاد تخطت عتبة 30 ألف وفاة الخميس، وباتت الولايات المتحدة الدولة التي يسجل فيها الفيروس أسرع تفش، وسجلت أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وكانت حصيلة الضحايا في الولايات المتحدة سجّلت ارتفاعا في الأيام الماضية بعد احتساب وفيات "يرجّح أن تكون مرتبطة" بكوفيد-19، لكن لم تكن محتسبة على هذا الأساس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السب إنه: "على مستوى البلاد أجرينا أكثر من أربعة ملايين فحص"، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي البلاد الأكثر إجراء للفحوص.

وكان اتّهم الصين مرارا بالكذب في شأن حصيلتها، معتبرا أن حصيلة الوفيات في الصين تتخطى في الحقيقة تلك المسجلة في الولايات المتحدة التي تعد الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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