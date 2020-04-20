ماتيوس حائر أمام توقف المفاوضات بين نوير وبايرن ميونيخ

روني هارتمان ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

أعلن القائد السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونيخ لكرة القدم لوثار ماتيوس الإثنين أما حائر أمام التقارير الصحفية حول الخلاف بين حارس المرمى الدولي مانويل نوير والنادي البافاري بشأن تمديد عقده.

وقال ماتيوس (59 عاما) في تصريح لقناة "سكاي سبورت نيوز" الرياضية الألمانية "على النادي ولاعبه الجلوس على الطاولة نفسها لتوضيح الموقف".

وأضاف ماتيوس الذي دافع عن ألوان بايرن ميونيخ من 1984 إلى 1988 ثم من 1992 إلى 2000 "إنها قضية تستغرق عشر دقائق، وأنا لا أفهم".

وكان نوير أعلن الأحد في بيان توضيحي أن المفاوضات بينه وبين عملاق الكرة الألمانية وصلت إلى حائط مسدود، معربا عن استيائه من تسريب تفاصيل المفاوضات الى وسائل الإعلام.

وأوضح بطل مونديال 2014 السبت في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن "كل المفاوضات التي أجريتها منذ وجودي هنا كانت سرية... لم يُسَرَب أي شيء على الإطلاق. لكن الآن، تظهر باستمرار تفاصيل المفاوضات الحالية في وسائل الإعلام، وغالبا ما تكون خاطئة، فهي تزعجني، وهي شيء لم اعتد عليه في بايرن".

ولم يخف نوير حقيقة أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع المسؤولين البافاريين. وقال "أريد الحصول على عقد مربح بالنسبة لي ولبايرن. أريد أن أكون كفؤاً، وأكون متواجدا مع الفريق وأمنح 100 بالمئة (...) لذلك، يجب استيفاء جميع الشروط".

وانضم نوير (34 عاما) إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكه، وتوج معه بسبعة القاب بسبعة القاب متتالية في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وينتهي عقد نوير في حزيران/يونيو 2021 وأعربت العديد من الأندية الإنكليزية عن اهتمامها بضمه الدولي الألماني (92 مباراة دولية) اعتبارا من الموسم المقبل.

كما أكد نوير أن انضمام حارس المرمى الواعد والموهوب ألكسندر نوبل (23 عاما) من شالكه اعتبارا من الصيف المقبل، لا يقلقه، وأصر قائلا: "طالما سأكون متألقا، سألعب".

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماما. وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر نوير "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشلسي الإنكليزيين بحسب "كيكر".

وأشارت مجلة "كيكر" الأسبوع الماضي بقلم كبير مراسليها كارلهاينتس فيلد الى "أن الرغبة في استئناف المفاوضات ضعيفة للغاية. قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى شهور قبل اتخاذ قرار نهائي. هناك تصلب في المواقف حاليا".

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعدا للذهاب الى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

يضاف الى ذلك أن وكيل أعمال نوير، توماس كروث، طلب لموكله راتبا قدره 20 مليون يورو سنويا، وهو أكثر مما عرضه بايرن بحسب "بيلد".

لكن كروث نفى بدوره لـ "بيلد" هذه التفاصيل، مؤكدا انه لن يتقدم بطلب من هذا القبيل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت الى تعليق الموسم وألحقت بالفرق خسائر مالية هائلة.

© 2020 AFP