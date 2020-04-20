هاميلتون لا ينوي ترك "فريق الأحلام" مرسيدس

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لندن (أ ف ب)

أخمد البريطاني لويس هامسلتون، بطل العالم ست مرات لسباقات فورمولا واحد، الإثنين التكهنات بشأن مستقبله، مؤكدا أنه لا ينوي ترك "فريق أحلامي" مرسيدس الألماني عقب نهاية العقد الذي يربط بينهما في نهاية 2020.

وكتب هاميلتون على حسابه في إنستغرام "لا أحلم بأي فريق آخر. أنا في فريق أحلامي".

وأضاف "أنا لا أحاول الانتقال (الى فريق اخر). أنا مع الأشخاص الذين اعتنوا بي منذ اليوم الأول"، مشيرا إلى أن "مرسيدس هو أفضل فريق".

وظهرت شائعات عن المفاوضات مع فريق فيراري بعد أن قال هاميلتون في كانون الثاني/يناير الماضي أنه لم يناقش بعد تمديد عقده مع فريقه الألماني. حتى أن الرئيس التنفيذي لفيراري لويس كاري كاميليري قال في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه "يشعر بالإطراء" كون هاميلتون وافق على مناقشة مستقبله مع رئيس مجلس إدارة الفريق جون إلكان.

لكن سيناريو الانتقال إلى سكوديريا تضاءل عندما أعلن الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، والذي ينتهي عقده مع فيراري في نهاية الموسم الحالي الذي لم ينطلق حتى الآن بسبب وباء كوفيد-19، نيته البقاء مع فريقه.

وقال فيتل "كيفما كان الاتفاق، في كل الأحوال سيكون مريحا لي وللفريق. من حيث المدة، عادة ما كانت العقود التي وقعتها قبل لمدة ثلاث سنوات".

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".

وأُعلن لاحقا عن إلغاء سباق جائزة موناكو الذي كان مقررا في أيار/مايو. أما السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

© 2020 AFP