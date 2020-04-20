وفاة مدافع لوكوموتيف موسكو ساموخفالوف خلال حصة تدريبية

كرة على ارضية ملعب قازان في روسيا قبل مباراة المجموعة الثانية من كأس العالم بين ايران واسبانيا في قازان في 20 حزيران/يونيو 2018.

لويس أكوستا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف